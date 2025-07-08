Серьезное ДТП произошло в Семчино, автомобиль перевернулся, на месте работают спасатели

Серьезное ДТП произошло в микрорайоне Семчин в Рязани. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань».
На кадрах видно, что легковой автомобиль перевернулся. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, полиции и скорой помощи. По информации очевидцев, мужчина не может выбраться из машины, его достают спасатели. О пострадавших не сообщается.
Официальная информация не поступала.
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