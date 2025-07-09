Студенты РязГМУ зарегистрировали брак на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

В рамках II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», приуроченного к Дню семьи, любви и верности, свой брак зарегистрировали еще две пары из Рязанской области.

Всероссийский свадебный фестиваль проходит в Москве с 8 по 10 июля. В его рамках в Национальном центре «Россия» состоялась одновременная регистрация брака, в которой приняли участие пары из разных регионов страны, включая Рязанскую область.

Во второй день фестиваля свои отношения закрепили более 50 пар, две из которых – студенты Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова Данила Казаров и Анна Чапланова, а также специалист логистической отрасли Ринат Поздняков и сотрудница рекламного агентства Кристина Петрова. Накануне в брак на фестивале вступили три рязанские пары. Всего в течение двух дней свои семьи зарегистрировали свыше 200 пар со всей страны.

В рамках проекта для молодоженов проходят мастер-классы и лекции экспертов свадебной индустрии, дискуссии о сохранении культурных семейных традиций, а также концерты с участием известных российских исполнителей и тематические выставки.

Торжественная церемония закрытия II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» состоится 10 июля, посмотреть ее можно здесь.