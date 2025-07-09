Кардиолог рассказала, как защитить сердце в аномальную жару

В аномальную жару количество экстренных госпитализаций в Рязанский кардиодиспансер увеличивается в несколько раз. О том, как защитить сердце, рассказывает заведующая отделением профилактики Рязанского кардиодиспансера Юлия Холодкова.
Врач рекомендует не выходить на улицу с 12 до 16 часов дня. Если выйти обязывает ситуация, старайтесь держаться в тени, постойте, отдыхайте. Выходя на улицу, не забудьте взять воду, но не сладкую газировку.
Выбирайте одежду из натуральных тканей светлых оттенков. Она должна быть широкой. Откажитесь от узких воротников, тугих ремней, обтягивающих блузок.
На пляже не заходите в воду резко. Перепад температуры может спровоцировать сердечный приступ даже у здорового человека.
Не курите. Никотин препятствует попаданию кислорода в кровь.
В жаркую погоду люди попадают на больничную койку буквально с грядки. Поэтому особые рекомендации дачникам: в самый разгар жары нельзя работать под солнцем даже здоровым людям, а сердечникам это строго противопоказано. Нельзя стоять вниз головой на грядках. Кровь приливает к голове, может возникнуть резкий скачок давления. В этом случае возможен инсульт.
Не забудьте аптечку, в которой должны быть препараты для снижения давления и лекарства, прописанные вашим врачом.
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