Кардиолог рассказала, как защитить сердце в аномальную жару

В аномальную жару количество экстренных госпитализаций в Рязанский кардиодиспансер увеличивается в несколько раз. О том, как защитить сердце, рассказывает заведующая отделением профилактики Рязанского кардиодиспансера Юлия Холодкова.

Врач рекомендует не выходить на улицу с 12 до 16 часов дня. Если выйти обязывает ситуация, старайтесь держаться в тени, постойте, отдыхайте. Выходя на улицу, не забудьте взять воду, но не сладкую газировку.

«Постарайтесь меньше есть мяса, животных жиров. Акцент – на молочной и растительной пище. Введите в рацион больше зелени – петрушки, укропа, кинзы. А еще курагу, изюм, бананы, гречку. Эти продукты богаты калием и магнием, необходимыми для нормальной работы сердца. Ешьте понемногу. Сократите количество соли. Откажитесь от алкоголя. В жару даже слабоалкогольные напитки способствуют обезвоживанию организма», — отметила Юлия Холодкова.

Выбирайте одежду из натуральных тканей светлых оттенков. Она должна быть широкой. Откажитесь от узких воротников, тугих ремней, обтягивающих блузок.

На пляже не заходите в воду резко. Перепад температуры может спровоцировать сердечный приступ даже у здорового человека.

Не курите. Никотин препятствует попаданию кислорода в кровь.

В жаркую погоду люди попадают на больничную койку буквально с грядки. Поэтому особые рекомендации дачникам: в самый разгар жары нельзя работать под солнцем даже здоровым людям, а сердечникам это строго противопоказано. Нельзя стоять вниз головой на грядках. Кровь приливает к голове, может возникнуть резкий скачок давления. В этом случае возможен инсульт.

Не забудьте аптечку, в которой должны быть препараты для снижения давления и лекарства, прописанные вашим врачом.