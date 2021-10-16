На полуфинале КВН в Рязани открывали пункт вакцинации и отправлялись в путешествия

15 октября состоялся полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН. Искромётные шутки, улыбки и смех: вечер пятницы у всех, кто решил провести его на игре, прошёл на ура. А таких, кстати, оказалось немало. Были заняты все места, допустимые для посадки зрителей (не забываем о постановлении Роспотребнадзора о 50-процентной наполняемости зала).

За тёплую атмосферу на игре отвечала ведущая Ольга Фидрик. А за выход в финал боролись команды «Армия прекрасных половин» (АПУ ФСИН), «Время первых» (Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя), «Третье дыхание» (Ногинский городской округ), «За проезд передаём» (РГУ имени С. А. Есенина), семейная сборная «Одна сатана», женская сборная из Санкт-Петербурга «Ещё».

Оценивало выступление команд жюри, в состав которого вошли:

Заместитель председателя Рязанской областной избирательной комиссии Дмитрий Боков;

Директор «Русского радио» в Рязани Наталья Баранова;

Директор Официальной Рязанской лиги МС КВН Алексей Жеглов;

Редактор Официальной Рязанской лиги МС КВН Вадим Ермишин;

Автор и актёр команды Высшей лики КВН «Такая история», редактор Официальной Рязанской лиги МС КВН Роман Кузьмин.

В полуфинале команды сыграли три конкурса: приветствие, разминку и музыкальное домашнее задание. Корреспондент 7info внимательно наблюдала за игрой.

«Главное – не победа, а победище!»

Первый конкурс полуфинальной игры открыла «Армия прекрасных половин». Представительницы различных силовых структур посетовали на свою нелёгкую судьбу.

Как же надоела форма! На работе – форма, на КВНе – форма, в постели – форма!

Кстати, кто знаком с этой командой, прекрасно знает, что в её составе есть и мужчина – охранник дядя Вася. Девчонки сравнивают его с российской вакциной:

Вроде должен защищать, а доверия к нему мало!

«Армия прекрасных половин», как всегда, с юмором показала трудовые будни представителей полиции, ФСИН, прокуратуры, МЧС, Роспотребнадзора. Актуальные шутки и знакомые многим зрителям ситуации не оставили никого равнодушными.

На сцене появляется ещё одна «силовая» команда – «Время первых». Ребята представляют полицейский вуз, и к своему выступлению подошли серьёзно. Их девиз: главное – не победа, а победище! Рязанцам они показали, как сын росгвардейцев отпрашивается у родителей погулять на митинг. Кстати, за команду поручился сам президент России Владимир Путин. «Видеообращение» главы государства к жюри порвало зал!

Команда «Третье дыхание» поразмышляла о превратностях любви по переписке:

— А я влюбилась по переписке в интересного мужчину!

— Вот все вы сейчас в интернете знакомитесь…

— Нет в тюрьме никакого интернета!

Рязанцам ребята из Ногинска раздавали очень важные советы. Например, почему нельзя пить перед собеседованием. А вот чем занимался Артём Дзюба, когда его не вызвали в сборную России, решили не показывать…





Нас взяли в сезон, чтобы мы стали его украшением, заявила команда «За проезд передаём». И действительно, своим блестящим юмором, находчивостью и обаянием девушки украсили игру. Не могли не поговорить рязанки о своём, о женском. Например, показали, какого стриптизёра можно вызвать через Госуслуги. Зрелище невероятное! А ещё наглядно представили, что может случиться, если обратиться в дешёвое туристическое агентство. Получилось актуально и очень смешно.





На сцене появляется семейная команда «Одна сатана». Семейная команда в прямом смысле этого слова: её участники – муж и жена.

Правда, без помощи друзей семьи выступление всё равно не обошлось. И как это обычно бывает, мужская половина команды во время игры отбегала за реквизитом (его же не продают после 22.00), а женская – дарила залу свои улыбки! Команда всерьёз задумалась о том, чтобы осветить тему домашнего насилия. Но как это сделать?

Аааааа! Это же нужны шутки про ремонт в квартире!

Первый конкурс игры завершило выступление команды «Ещё». Это название полностью оправдывает девушек из северной столицы. Если увидишь их один раз, захочешь увидеть снова! Команда показала, насколько культурные люди живут в Санкт-Петербурге: под губу там кладут СНИЛС, слушают Моцарта и Баха. Но в Рязани питерские гостьи «вдарили» рок. И не могли не влюбиться в восторженного зрителя!

— Я смотрю на него, и у меня бабочки в животе летают!

— Да у тебя просто есть, где полетать…

Барбершопы, гадалки, капитан Жеглов и много музыки

Разминка полуфинала КВН прошла в необычном формате. Члены жюри разыгрывали различные ситуации. Квнщикам необходимо было смешно отреагировать на них. Конкурс вызвал настоящий фурор у зрителей и участников. Команды, как из рога изобилия, сыпали смешными шутками, показывали невероятные сценки. Ну а как иначе: изначально подняли самые актуальные и современные темы!

Например, Вадим Ермишин отправился в барбершоп. Наталья Баранова дежурила в пункте вакцинации, Дмитрий Боков пытался узнать будущее у гадалки. Алексею Жеглову удалось примерить роль Глеба Жеглова из «Семнадцати мгновений весны».

Полуфинал сезона завершился музыкальным конкурсом. «Армия прекрасных половин» из серьёзных ведомственных дам переквалифицировалась в девчачью рок-группу «Силовички»:

Мы читаем ваши лички! Силовички, силовички!

Музыкальным настроением и бешеной энергетикой девушки заразили весь зал.

Парни-полицейские из команды «Время первых» зажигательными песнями и танцами показали жизнь правоохранителей. Это и сложные дежурства, и отдых исключительно на курортах Краснодарского края, и перекус лапшой быстрого приготовления. Но работа полицейских вместе с этим трудна и опасна. А порой в ней есть место настоящему подвигу.

Выбор темы для выступления команды «Третье дыхание» на музыкальном конкурсе ограничивался небогатым ассортиментом сценических костюмов ногинского театра. Поэтому зрителям предложили вспомнить легендарных «Трёх мушкетёров». Получилось смешно и актуально!







Девушки из команды «За проезд передаём» возмутились, что в былинах воспевают только богатырей. А как же богатырши? Их богатырши, недолго думая, отправились в поход… в Турцию. Ну а что ещё нужно женщине для счастья?

Семейная сборная «Одна сатана» к музыкальному домашнему заданию подошла лаконично. Сказка получилась крайне забавная: две репки, рассказчик, цитирующий Владимира Соловьёва, внучка, впопыхах найденная в зале. А вот Жучки не было:

Жучка на случке!

Завершающее выступление конкурса музыкальных домашних заданий от команды «Ещё» погрузило зрителей в XVIII век. Смотрины, представленные на сцене, завершились настоящей комедией, потому что одна из невест оказалась без белья.







Итоговые баллы выступлений команд за три конкурса:

Женская сборная «Ещё» – 14,6 балла.

«Армия прекрасных половин» – 14,2 балла;

«За проезд передаём» – 14 баллов;

«Третье дыхание» – 14 баллов;

«Время первых» – 13 баллов;

Семейная сборная «Одна сатана» — 12,4 балла.

В финале сезона Официальной Рязанской лиги МС КВН встретятся четыре команды с наивысшими баллами. Организаторы пообещали подарить рязанцам настоящее шоу, которое никого не оставит равнодушными! Нас ждёт много музыки, смеха и неожиданный хэдлайнер.

Официальная Рязанская лига МС КВН благодарит за поддержку в организации и проведении игры:

Правительство Рязанской области;

Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области;

Автономную некоммерческую организацию «Центр развития КВН»;

Рязанский дворец молодёжи.

Информационные партнёры: Рязанское информационное агентство «7 новостей» (www.7info.ru), Русское радио Рязань.

Генеральный партнёр: Группа компаний «Единство».

Фотографии Ирины Куревлёвой.