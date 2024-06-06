Четверг, 6 июня, 2024

На ПМЭФ-2024 заключены новые Соглашения, направленные на развитие Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

На Петербургском международном экономическом форуме состоялся ряд рабочих встреч, подписаны Соглашения, направленные на развитие региона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписали Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между правительствами регионов. Состоялась рабочая встреча, на которой подробно обсудили вопросы межрегионального взаимодействия. Речь, в частности, шла о развитии станкостроительного межрегионального кластера «ПензаСтанкоМаш», который в числе других включает предприятия из Рязанской области.

Подписано Соглашение между Правительством Рязанской области и страховым акционерным обществом «ВСК». Подписи на документе поставили Губернатор Павел Малков и председатель совета директоров компании Сергей Цикалюк. Документ направлен на сотрудничество в сфере инвестиционного развития региона и внедрения решений по страхованию рисков при реализации инвестпроектов. Регламентируются условия и направления сотрудничества для снижения финансовых и других рисков в рамках предпринимательской и иной экономической деятельности, создания благоприятного инвестклимата в регионе.

Заключено соглашение о партнерстве между управляющей компанией ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» и Национальной академией наук Беларуси. Оно предполагает формирование современной технологической инфраструктуры и благоприятных условий для продвижения на мировых рынках передовых технологий и новых видов продукции  по таким направлениям, как аэрокосмические системы и технологии; радиотехника, электротехника, электроника; информационные системы и технологии; биомедицинские технологии и медицинские изделия.Национальная академия наук Беларуси, в частности,является ведущим центром по развитию в стране  аэрокосмических исследований.

На ПМЭФ-2024 также подписано Соглашение о сотрудничестве между Корпорацией развития Рязанской области и ООО «АТМОСФЕРА» в вопросах развития промышленного производства в регионе. Так, в индустриальном парке «Рязанский» планируется реализовать импортозамещающий проект – построить новый завод, который будет выпускать комплексные энергоэффективные системы вентиляции жилых помещений в многоквартирных домах. На его базе также откроют научно-исследовательский институт. Появится около 200 рабочих мест. К реализации проекта приступят уже в этом году, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Объем инвестиций составит 350 млн рублей из собственных средств компании и денежного гранта от Фонда содействия инновациям. В настоящее время проект ООО «Атмосфера» проходит защиту в Инновационном центре «Сколково».

На ПМЭФ-2024 заключены новые Соглашения, направленные на развитие Рязанской области
На ПМЭФ-2024 заключены новые Соглашения, направленные на развитие Рязанской области
На ПМЭФ-2024 заключены новые Соглашения, направленные на развитие Рязанской области
На ПМЭФ-2024 заключены новые Соглашения, направленные на развитие Рязанской области
На ПМЭФ-2024 заключены новые Соглашения, направленные на развитие Рязанской области
На ПМЭФ-2024 заключены новые Соглашения, направленные на развитие Рязанской области

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