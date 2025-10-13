На мусорном полигоне в Старожиловском районе произошло возгорание

12 октября под Рязанью, возле поселка Старожилово, загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Вследствие несвоевременного обнаружения возгорания и отсутствия обслуживающего персонала площадь пожара достигла 70 кв. м.

Силами двух специальных автомобилей открытое горение было ликвидировано в 20:53, а к 23:44 пожарные работы были полностью завершены. Тушение осуществлялось с применением ствола-пробойника и воды, взятой из реки Песочни.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин происшествия и подсчету нанесенного ущерба.