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Фото: Рязанская епархия
Фото: Рязанская епархия
Религия

На колокольне Никольского храма в Рязанской области установили крест

Анастасия Мериакри

На колокольне Никольского храма в Стрелецких Выселках Рязанской области установили крест. Об этом сообщает Рязанская епархия.

В селе Стрелецкие Выселки 21 мая совершилось знаменательное событие – на колокольню местного Никольского храма был установлен крест. Его подъем на самую высокую точку здания ознаменовал завершение работ по украшению храма крестами, поскольку еще накануне главные символы христианства уже увенчали все его главы.

Как говорят прихожане, это не просто строительный этап, но торжество общей веры, плод трудов и молитв многих людей. Для общины особенно отрадным стал тот факт, что это событие произошло в канун праздника святителя Николая Чудотворца, которому посвящена церковь в Стрелецких Выселках.

Освящение накупольных крестов для храма святителя Николая Чудотворца в селе совершил в апреле этого года митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

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