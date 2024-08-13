Вторник, 13 августа, 2024

На долю самозанятых приходится 7% бытовых услуг в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

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44 тыс самозанятых были зарегистрированы в Рязанской области в прошлом году, за полгода их количество выросло на 9,5 тыс., сообщает Рязаньстат.

Предоставление услуг — основная сфера деятельности предпринимателей этой категории. В 2023 они оказали рязанцам различных услуг на общую сумму 1,5 млрд рублей — с учетом инфляции в 1,5 раза больше, чем в 2022.

На долю самозанятых приходится 7% годового объема бытовых услуг в регионе.

За год в 3 раза выросли объемы строительных и ремонтных работ, а также услуг косметологов и парикмахеров, фотографов и репетиторов.

На долю самозанятых приходится 7% бытовых услуг в Рязанской области

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