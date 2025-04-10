На 24 улицах Рязани проведут ремонт дорог

В план ремонта на 2025 год в Рязанской области включили более 58 км местных автодорог. На эти работы из областного бюджета выделено более 800 млн рублей. В перечень объектов вошли дороги практически в каждом районе и округе Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.
Так, в Касимове дорожники отремонтируют переулок Ленина, улицы Горького и Советскую. В Рыбном обновят несколько участков дороги на Большой улице. В Ряжске работы пройдут на Вокзальной и Малиновой улицах, в Шилово – на Советской улице и многое другое.
В Рязани приведут в порядок покрытие на 24 улицах. Дорожники отремонтируют участки Касимовского шоссе, Октябрьской, Великанова, Советской Армии, Толстого, Гайдара, Павлова и других улиц областного центра.
Также в Рязани часть дорог обновят с помощью ремонта картами. Такие работы пройдут на улицах Связи, Быстрецкой и Московском Заулке.