На 24 улицах Рязани проведут ремонт дорог

В план ремонта на 2025 год в Рязанской области включили более 58 км местных автодорог. На эти работы из областного бюджета выделено более 800 млн рублей. В перечень объектов вошли дороги практически в каждом районе и округе Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

Так, в Касимове дорожники отремонтируют переулок Ленина, улицы Горького и Советскую. В Рыбном обновят несколько участков дороги на Большой улице. В Ряжске работы пройдут на Вокзальной и Малиновой улицах, в Шилово – на Советской улице и многое другое.

«Всего в регионе в этом строительном сезоне приведём в порядок более 205 км дорог. Часть из них отремонтируем благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», часть – за счёт областных субсидий», — отметил Павел Малков.

В Рязани приведут в порядок покрытие на 24 улицах. Дорожники отремонтируют участки Касимовского шоссе, Октябрьской, Великанова, Советской Армии, Толстого, Гайдара, Павлова и других улиц областного центра.

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Также в Рязани часть дорог обновят с помощью ремонта картами. Такие работы пройдут на улицах Связи, Быстрецкой и Московском Заулке.