Четверг, 10 апреля, 2025
4 C
Рязань
Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001799703404
Транспорт и дороги

На 24 улицах Рязани проведут ремонт дорог

Анастасия Мериакри

В план ремонта на 2025 год в Рязанской области включили более 58 км местных автодорог. На эти работы из областного бюджета выделено более 800 млн рублей. В перечень объектов вошли дороги практически в каждом районе и округе Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

Так, в Касимове дорожники отремонтируют переулок Ленина, улицы Горького и Советскую. В Рыбном обновят несколько участков дороги на Большой улице. В Ряжске работы пройдут на Вокзальной и Малиновой улицах, в Шилово – на Советской улице и многое другое.

«Всего в регионе в этом строительном сезоне приведём в порядок более 205 км дорог. Часть из них отремонтируем благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», часть – за счёт областных субсидий», — отметил Павел Малков.

В Рязани приведут в порядок покрытие на 24 улицах. Дорожники отремонтируют участки Касимовского шоссе, Октябрьской, Великанова, Советской Армии, Толстого, Гайдара, Павлова и других улиц областного центра.

Реклама

Также в Рязани часть дорог обновят с помощью ремонта картами. Такие работы пройдут на улицах Связи, Быстрецкой и Московском Заулке.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.