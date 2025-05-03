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Изображение от Freepik
Спорт

Московский «Спартак» сыграет в Рязани 3 мая

Алексей Самохин

В субботу, 3 мая, в Рязани пройдёт футбольный матч с участием московского «Спартака». В 14:00 на стадионе «Рязань-арена» начнётся игра чемпионата России среди женских команд между ЖФК «Рязань-ВДВ» и «Спартаком».

Традиционно московскую команды на выездах поддерживает большая группа болельщиков. Этот матч не будет исключением — в фанатских пабликах обсуждается выезда в близкий к Москве город.

Также сегодня сыграют: «Звезда-2005» (Пермь) — ЖФК «Ростов», «Локомотив» (Москва) — «Енисей», «Динамо» (Москва) — «Чертаново», «Зенит» — «Рубин».

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