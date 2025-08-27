Многодетный отец из Рязани примет участие в новом сезоне шоу «Титаны»

В новом сезоне реалити «Титаны» (16+) примет участие 39-летний рязанец Александр Смирнов. Он является мастером спорта международного класса, а еще депутатом и многодетным отцом. У Александра четверо детей.

Третий сезон спортивного реалити «Титаны» уже совсем скоро стартует на телеканале ТНТ. Помимо серьёзных физических и психологических вызовов, участников ждет новое пространство для испытаний, включая уникальную конструкцию с водой, аналогов которой ещё не было в истории шоу. По масштабам она может стать одной из самых впечатляющих на российском ТВ.

За звание главного «Титана» и приз в 10 миллионов рублей сразятся более 100 атлетов, в числе которых и житель Рязани — 39-летний Александр Смирнов, двукратный чемпион России и серебряный призер чемпионата мира по шахбоксу.

«Это масштабный и спортивный проект с непредсказуемыми испытаниями. Судя по предыдущим сезонам, шансы на победу у меня большие», — рассказывает рязанский спортсмен и признается, что в случае выигрыша отдаст деньги нуждающимся.

Также Александр Смирнов перечислил локации родного города, которые ему нравятся больше всего:

«В Рязани мои любимые места — это боксерский клуб «Ринг», Олимпийский городок, национальный парк «Мещера», Тумский кирпичный завод (место детства), мост через Оку, цирк, Дубовая роща, Волчья яма».

Проект «Титаны» отличается высокой планкой безопасности: каждое испытание разрабатывается и тестируется профессиональными тренерами и консультантами.

«»Титаны» стали примером того, как спортивное реалити может быть глубоким, эмоциональным и невероятно драйвовым. Этот проект вдохновляет, объединяет и задаёт стандарт качества. Мы видим, как за два сезона у “Титанов” сформировалась настоящая фан-база — и это только начало», — комментирует Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ.

Напомним, в прошлом сезоне шоу «Титаны» принимал участие уроженец Касимова, двукратный чемпион мира по шахбоксу Даниил Соловьёв. Даниил ярко проявил себя в испытаниях, но судьба распорядилась так, что ему пришлось покинуть проект в шестом выпуске. Его интервью изданию 7info читайте по ссылке.