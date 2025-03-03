Уроженец Касимова Даниил Соловьёв – об участии в шоу «Титаны»: «Я действовал по своему плану»

Уроженец города Касимова Рязанской области, двукратный чемпион мира по шахбоксу Даниил Соловьёв принял участие во втором сезоне шоу «Титаны» на ТНТ (16+). Даниил ярко проявил себя в испытаниях, но судьба распорядилась так, что ему пришлось покинуть проект в шестом выпуске. За зрелищным сражением зрители могли наблюдать накануне.

В интервью 7info наш земляк поделился своими эмоциями от участия в грандиозном спортивном испытании.

Что, на ваш взгляд, помешало вам пройти испытания?

Реклама

Наверное, всё-таки не что, а кто… Стоит отдать должное моим оппонентам, они были лучше. А мне надо работать над взрывной силой, я чувствую, что мне её не хватало!

Какие чувства вы испытывали, когда поняли, что скорее всего покинете проект?

Чувства опустошения и огорчения. Я полностью отдал все силы и очень расстроился, когда понял, что провалил испытание, очень… Это крутейший проект с потрясающими людьми, и покидать его не хотелось совсем.

Чем планируете дальше заниматься?

Буду готовиться к реваншу с Дмитрием Кудряшовым, но уже на ринге и по правилам шахбокса (улыбвается). А если серьёзно, впереди много работы. В первую очередь сейчас сразу подключусь к подготовке наших бойцов к Чемпионату России. Через несколько дней мы отправимся в Башкирию в предгорье Уральских гор, там у нашей команды пройдёт заключительный этап подготовки к Чемпионату России, на котором будут разыграны путёвки на Чемпионат Мира в Сербию. После Чемпионата России планирую заняться организацией проведения профессионального турнира по шахбоксу и Открытого Чемпионата Москвы среди любителей.

Кого из участников считаете сильным для себя противником?

Перед последним испытанием я посчитал, что Дмитрий Кудряшов будет для меня самым сильным оппонентом, и было бы круто проверить себя против этого гиганта, именно его я и выбрал себе в соперники. Дмитрий очень зрелищный боксёр и мощный атлет, но я был уверен, что смогу тактически его переиграть и вырвать у него мяч. По своему плану я и действовал, но на последнем рывке я на мгновение задержался и не успел вырвать мяч до гонга.

Похожая ситуация получилась со спасателем. А с Арсеном Бронсоном вообще весь раунд мяч контролировал и уступил в самой концовке. Очень обидно. Победа была рядом, но увы. Своим оппонентам хочу выразить благодарность за честную игру и искренне желаю им выступить достойно! Особую благодарность хочу выразить телеканалу ТНТ и всей съёмочной команде этого грандиозного проекта. Для меня была огромная честь выступать в «Титанах» и представлять свой вид спорта, спорт будущего — шахбокс, свой родной город Касимов и Рязанский регион.

Фото пресс-службы ТНТ

Что бы вы пожелали нашим читателям?

По возможности, я хотел бы обратиться ко всем, кто читает эту статью. Занимайтесь шахбоксом, отдавайте своих детей в шахбокс, это лучший спорт для всестороннего развития личности. Бокс развивает физические и волевые качества, шахматы учат мыслить стратегически и с глубоким анализом ситуации. Главный навык, которому вас научит шахбокс — умение быстро принимать правильное решение в критических ситуациях. Становитесь лучше с каждым днём и во всех аспектах, побеждайте свои слабости и вы покорите любые высоты.

Фото из личного архива Даниила Соловьёва

Интервью с Даниилом Соловьёвым, в котором он рассказал, как пришёл в шахбокс и попал в проект «Титаны», читайте по ссылке.