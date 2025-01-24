Уроженец Касимова Даниил Соловьёв поборется за победу в шоу «Титаны» на ТНТ

Одним из участников второго сезона шоу «Титаны» (16+) на ТНТ стал двукратный чемпион мира по шахбоксу, уроженец города Касимова Рязанской области 28-летний Даниил Соловьёв.

Редакция 7info предлагает вашему вниманию небольшое интервью с Даниилом.

Почему вы решили участвовать в «Титанах»?

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На самом деле я не собирался нигде участвовать в ближайшие несколько месяцев, но мне написали представители телеканала ТНТ и спросили, интересно бы мне было участие во втором сезоне шоу «Титаны». Я, честно сказать, даже и не слышал ничего про этот проект и сразу же начал искать в интернете информацию, что это за передача и что там вообще нужно делать? Я посмотрел отрывки из первого сезона и увидел, что там соревнуются реальные титаны, олимпийские чемпионы и лучшие представители разных видов спорта. Конечно, меня это сразу зацепило и я загорелся этой идеей. Состязаться с легендами спорта, лучшими из лучших и при этом ещё представлять свой вид спорта, спорт будущего — шахбокс — для меня это большая честь, и я однозначно сказал, что хочу участвовать в этом проекте. Позже ИИ из всех претендентов на участие выбрал в том числе и меня, чему я очень рад!

Фото пресс-службы ТНТ

Шахбокс — очень необычный вид спорта. Как так получилось, что в своей жизни вы совместили бокс и шахматы и поняли, что и то, и то получается?

В шахматы родители научили меня играть с раннего детства, и мне очень нравилось просчитывать на несколько ходов вперёд и создавать разные тактические приёмы за игрой. Бывало мы с папой могли на 5 часов засесть за шахматами, разыгрывая одну партию. В средних и старших классах я занимался шахматами с тренером Панченко Владимиром Пантелеевичем и тогда уже получил базовую подготовку. А вообще все школьные годы я серьезно занимался беговыми лыжами и полиатлоном под руководством Паратнова Александра Андреевича, постоянно выигрывал городские и районные соревнования, был в призерах по области и очень хотел стать олимпийским чемпионом по лыжным гонкам или биатлону.

Теперь расскажу, как появился бокс в моей жизни. Когда мне было 15 лет, в новогодние каникулы мы поехали с родителями в Питер. Как-то вечером возле дома, где мы жили, до меня докопалась толпа пьяных местных хулиганов, одному из них что-то во мне не понравилось, и он меня решил ударить, я ударил в ответ, и тут на меня напали толпой, их было 6 или 7 человек. Слава Богу, рядом оказались папа и старший брат, но они сразу даже не увидели, что во всей этой заварухе нахожусь я, а потом когда пригляделись и увидели, сразу бросились в бой. Я помню, что отбивались мы очень долго, и в какой-то момент, папе сбоку прилетело кастетом, и он упал без сознания.

Эта поездка в Питер заставила меня серьёзно задуматься о занятиях боксом. В секцию бокса я пошёл только в университете, так как в нашем городе тогда еще не было бокса. Мне повезло, я попал действительно к лучшему тренеру я попал действительно к лучшему тренеру Тимуру Худояну. Мой высокий рост и длинные руки сразу дали мне преимущество в боксе, и я начал очень быстро прогрессировать. Выиграл один турнир, другой, чемпионат Москвы среди студентов. И потом случайно увидел в Сокольниках тренировку шахбоксеров, меня это сразу заинтересовало, я подошёл к ним, мы разговорились, и тренер ренер Марат Шахманов пригласил меня на тренировку, а уже спустя маленький промежуток времени он предложил мне поехать в Берлин на профессиональный бой по шахбоксу. Это была крутейшая поездка, там я познакомился с Ипе Рубингом, основателем шахбокса, он и был организатором этого потрясающего шоу. Это был мой дебют в шахбоксе, и атмосфера мероприятия была какая-то нереальная, я ощущал себя героем какого-то захватывающего фильма. Под руководством Марата я тогда одержал победу техническим нокаутом в первом же боксерском раунде. Именно в тот день я проникся этой потрясающей атмосферой шахбокса и влюбился в этот спорт навсегда.

Чем на шоу помогла «полярность» вашего вида спорта?

Эта полярность мне помогла ещё до «Титанов», ведь благодаря шахбоксу я вообще попал в проект! (улыбается.) Шахбокс тренирует навык переключения и самоконтроля, я видел, как многие участники «Титанов» нервничают перед испытаниями и тем самым тратят свою энергию. К сожалению, мой физический ресурс был очень ограничен, так как я подошёл к проекту не в лучших физических кондициях и поэтому я действовал тактически, старался сохранять спокойствие и включаться только тогда, когда это действительно было необходимо, чтобы не тратить силы впустую.

Часто ли бываете сейчас в Касимове? Какие ваши самые любимые места в городе?

В Касимове, к сожалению, я сейчас бываю очень редко, но когда приезжаю, не могу надышаться воздухом родного города. Это мой любимый город! Всегда слежу за новостями Касимова и меня очень радует, что с приходом мэра Бахилова Ивана Аркадьевича город сейчас действительно процветает.

Моё любимое место в Касимове — это аэродром, когда-то там действительно был аэродром, а сейчас на месте бывшего аэропорта стоит дом моих родителей, а рядом ещё два дома наших близких родственников. У нас там как в песне: «улица в три дома, где всё так просто и знакомо…»

Наш дом стоит на самой окраине города. Вышел из дома и сразу поле, а за полем сразу лес, а в лесу — святой источник целителя Пантилимона. Когда я приезжаю домой, я всегда стараюсь посетить этот святой источник и окунуться в нём.

Ещё мне очень нравится Старый Посад, это близлежащий посёлок, откуда открывается красивый вид на город и на Оку. Именно на месте Старого Посада был основан Касимов, называвшийся тогда ещё «Городец Мещерский». На самом деле мест очень много у нас потрясающих, город уникальный, ведь он соединяет в себе русскую и татарскую культуры.

Премьерный выпуск второго сезона «Титанов» выйдет на ТНТ 26 января в 21:00.