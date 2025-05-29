Многодетная семья из Рязанской области встретилась с Владимиром Путиным

Многодетная семья Майсуровых приняла участие во встрече, которую провел Президент РФ Владимир Путин с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», а также матерями, удостоенными звания «Мать-героиня» в преддверии Международного дня защиты детей.

Во встрече в формате видеоконференцсвязи приняли участие Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, а также девять семей из Республик Крым и Ингушетия, Еврейской автономной области, Калининградской, Свердловской, Пензенской, Кемеровской, Запорожской и Рязанской областей.

В рамках встречи многодетные родители рассказали свои истории знакомства, поделились успехами детей, среди которых есть победители творческих конкурсов и спортивных состязаний, своими семейными традициями, увлечениями, говорили о духовно-нравственных ценностях.

В число участников встречи вошла семья Луизы и Николая Майсуровых из Александро-Невского района Рязанской области, в которой воспитывается 11 детей, самый младший родился в 2024 году. Семья живет в селе Студенки Александро-Невского района Рязанской области. Глава семьи – православный священник, настоятель сельского Никольского храма, его супруга – художник-иконописец, руководитель воскресной школы. Луиза Майсурова передала главе государства икону Божией Матери, которую написала к встрече и поблагодарила за поддержку и внимание к многодетным семьям. Супруги поделились с Президентом России тем, что в этом году будут праздновать 20-летний юбилей семейной жизни.

Президент России В.В. Путин поздравил всех участников встречи с приближающимся праздником – Днем защиты детей и с государственными наградами. Он сообщил, что для всех участников мероприятия будет организована поездка в Москву.