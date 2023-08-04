Мэрия: во всех образовательных учреждениях Рязани работают системы пожарной и тревожной сигнализации

В мэрии обсудили вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях.

В пятницу, 4 августа, глава администрации Виталий Артемов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Одной из тем обсуждения стала безопасность образовательных учреждений к началу учебного года, сообщает пресс-служба администрации.

На заседании также было отмечено, что во всех учреждениях образования работают системы автоматической пожарной и тревожной сигнализации, размещены первичные средства пожаротушения и установлены системы видеонаблюдения и охранной сигнализации.

Кроме этого, по программе «Комплексная безопасность образовательной организации» в школах №1, 7, 8, 17, 20, 39, 53, 60/61 и 64 установят современные эвакуационные системы.