Мэрия Рязани показала ход ремонтных работ подземного перехода у «Барса»

В Рязани в подземном переходе на остановке «Барс» продолжаются ремонтные работы. Отчет о ходе работ публикует администрация города.

Подрядчик приступил к разборке асфальтобетонного покрытия пола и выравниванию стен на лестничных входах, идет ремонт электрики. Также планируется заменить освещение, установить систему видеонаблюдения, отремонтировать системы водоснабжения и водоотведения.

Для маломобильных граждан на лестницах установят подъемники. Торговые павильоны будут демонтированы. Панно с видами Рязани отреставрируют.

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Ремонтные работы планируют завершить в августе 2025 года.