Мэр Рязани взял под личный контроль ситуацию с аварийным домом на улице Яхонтова

Жители д. 17 к. 1 по улице Яхонтова в Рязани пожаловались главе администрации Рязани Виталию Артемову во время личного приема граждан, что их 5-этажный дом находится в аварийном состоянии. У него сильно протекает крыша. В декабря 2023 года у одной жительницы даже была обесточена квартира из-за таяния снега после обильного снегопада.

Капитальный ремонт крыши этого дома запланирован на 2026 – 2028 годы. Жильцы проводили техническую экспертизу и обращались в различные инстанции, чтобы перенести эти сроки, но все безрезультатно. Виталий Артемов взял ситуацию под личный контроль. Он поручил управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства составить смету на ремонт кровли.

Отмечено, что будет направлено соответствующее обращение о переносе сроков капитального ремонта крыши. До него управляющая организация обязалась провести текущий ремонт многоквартирного дома.