Митрополит Марк освятил купол и крест для колокольни Архангельского в Михайлове

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк 5 апреля освятил купол и крест для колокольни Архангельского храма Михайлова, что в Щетиновке. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

К этому знаменательному событию приход во главе с настоятелем протоиереем Вячеславом Штанько шел несколько лет. Участниками соборной молитвы стали батюшка с членами общины, благочинные михайловских округов, почётные гости и паломники из Тульской и Рязанской областей.

Митрополит Марк по окончании освящения креста обратил внимание верующих на тот факт, что событие свершилось незадолго до Страстей Господних. Владыка подчеркнул, что Сам Господь говорил о Своем вознесении на Крест как о часе Своей славы и прославления Его Небесного Отца. И ныне на всех православных храмах возвышаются кресты, напоминающие людям о Спасителе, Его безмерной любви к людям и совершенном Им искуплении человеческого рода.