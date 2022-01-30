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Воскресенье, 30 января, 2022

Митрополит Марк назвал новый бренд Рязани «никаким»

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Митрополит Марк назвал новый бренд Рязани «никаким»

7info

Митрополит Марк в программе епархиального радио «Логос», отвечая на вопрос о новом бренде Рязани, назвал его никаким.

— Никакой. Что можно было ожидать от человека, для которого вера, духовность — пустышки, — сказал священник. — Рязань — это древний русский город со своими традициями. А что может предложить человек, лишённый духовных корней, духа нашего народа.

Напомним, бренд Рязани разработала студия Артемия Лебедева. Дизайнер негативно отозвался о святых мощах, ему ответил рязанский священник Дмитрий Фетисов.

Митрополит сообщил, что не знает вероисповедания Лебедева, но уверен, что он абсолютно чужд нашим духовным традициям.

— Что он может предложить? — задал вопрос Марк.

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По его словам, символами Рязани являются купола Успенского собора, святой Олег Рязанский, основавший не один монастырь.

— Образ святого князя с мечом в руках — символ Рязани, считает митрополит.

Много негатива новый бренд Рязани вызвал и у пользователей соцсетей.

Митрополит Марк назвал новый бренд Рязани «никаким»
Фото со страницы Анны Росляковой ВКонтакте

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