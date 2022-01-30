Митрополит Марк назвал новый бренд Рязани «никаким»

Митрополит Марк в программе епархиального радио «Логос», отвечая на вопрос о новом бренде Рязани, назвал его никаким.
Напомним, бренд Рязани разработала студия Артемия Лебедева. Дизайнер негативно отозвался о святых мощах, ему ответил рязанский священник Дмитрий Фетисов.
Митрополит сообщил, что не знает вероисповедания Лебедева, но уверен, что он абсолютно чужд нашим духовным традициям.
По его словам, символами Рязани являются купола Успенского собора, святой Олег Рязанский, основавший не один монастырь.
Много негатива новый бренд Рязани вызвал и у пользователей соцсетей.