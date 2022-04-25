Мишустин подписал постановление о создании в Рязанской области «Аэрокосмической инновационной долины»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Рязанской области инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина». Об этом сообщил сайт правительства России.

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Инициаторами создания ИНТЦ стали правительство Рязанской области и Московский авиационный институт. В новом центре займутся аэрокосмическими, биомедицинскими и информационными технологиями. Также будут развивать электронику и робототехнику.

Принять участие в работе собираются уже более 30 компаний, разрабатывающих порядка 60 инновационных проектов. Интерес также выразили Объединённая авиастроительная корпорация, ВКО «Алмаз — Антей», «Роскосмос» и АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“».

В Рязанской области благодаря появлению «Аэрокосмической инновационной долины» планируют создать 2800 рабочих мест, к 2031 году налоговые поступления в бюджет региона увеличатся на 5,6 млрд рублей.