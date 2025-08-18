Минобороны России сообщило о ночных ударах ВСУ по территории России

В ночь с 17 на 18 августа российская система ПВО перехватила и уничтожила 23 беспилотника самолётного типа. Об этом сообщает министерство обороны России.

География инцидентов

Беспилотники были сбиты над следующими регионами:

Тамбовская область — 8 БПЛА.

Акватория Азовского моря — 5 БПЛА.

Акватория Чёрного моря — 2 БПЛА.

Белгородская область — 2 БПЛА.

Ростовская область — 2 БПЛА.

Курская область — 1 БПЛА.

Воронежская область — 1 БПЛА.

Краснодарский край — 1 БПЛА.

Республика Крым — 1 БПЛА.

Напомним, в Рязани и области сегодня ночью была объявлена угроза атаки БПЛА. В 07:03 на мобильное приложение МЧС России пришла информация об отбое опасности беспилотников.