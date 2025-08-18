Минобороны России сообщило о ночных ударах ВСУ по территории России

В ночь с 17 на 18 августа российская система ПВО перехватила и уничтожила 23 беспилотника самолётного типа. Об этом сообщает министерство обороны России.
География инцидентов
Беспилотники были сбиты над следующими регионами:
Тамбовская область — 8 БПЛА.
Акватория Азовского моря — 5 БПЛА.
Акватория Чёрного моря — 2 БПЛА.
Белгородская область — 2 БПЛА.
Ростовская область — 2 БПЛА.
Курская область — 1 БПЛА.
Воронежская область — 1 БПЛА.
Краснодарский край — 1 БПЛА.
Республика Крым — 1 БПЛА.
Напомним, в Рязани и области сегодня ночью была объявлена угроза атаки БПЛА. В 07:03 на мобильное приложение МЧС России пришла информация об отбое опасности беспилотников.