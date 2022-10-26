Среда, 26 октября, 2022
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Минобороны освободило от частичной мобилизации отцов детей-инвалидов

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Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России освободило от частичной мобилизации отцов, воспитывающих детей-инвалидов. Число детей в семье неважно, сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Парламентарий написала в телеграме, что созванивалась по этому поводу с заместителем министра Николаем Панковым. Он рассказал, что также принята директива об освобождении от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности.

Минобороны освободило от частичной мобилизации отцов детей-инвалидов

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