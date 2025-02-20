Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Рязань: что известно

19 февраля Рязанскую область с рабочим визитом посетила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Глава Минкульта России и губернатор Павел Малков осмотрели ряд объектов Рязанского кремля, Дворец культуры и искусства, а также благоустроенный Нижний городской парк.

В Рязанском кремле Ольга Любимова и Павел Малков ознакомились с ходом комплексной реставрации объектов культурного наследия федерального значения, которая поэтапно ведется при поддержке Минкультуры России. Полностью обновлена Богоявленская церковь – один из древнейших храмов региона. Приведен в порядок фундамент, кровля, стены, главки, фасады, восстановлены росписи и интерьер. В настоящее время реставрируется главный объект архитектурного комплекса – Успенский собор, включая его уникальный иконостас и храмовую живопись. Работы намечено закончить в следующем году.

В Музейном центре РИАМЗ губернатору и министру представили концепцию развития городища «Старая Рязань» – места древней столицы Рязанского княжества. Планируется благоустройство территории, включая создание современных смотровых площадок и удобных пешеходных маршрутов, что позволит жителям и туристам более комфортно проводить свое время.

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В РИАМЗ состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы развития музея-заповедника и в целом сферы культуры в регионе, результаты реализации нацпроекта «Культура», задачи федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», дальнейшая работа по восстановлению объектов культурного наследия. Речь также шла о подготовке к 130-летию со дня рождения поэта С.А. Есенина, планах по созданию в регионе современной базы для обучения востребованных специалистов для сферы культуры и искусства.

Кроме того, Павел Малков и Ольга Любимова побывали в Рязанском дворце культуры и искусства, который был капитально отремонтирован в рамках нацпроекта «Культура» и скоро начнет свою работу. Также они посетили Нижний городской парк, благоустроенный при федеральной поддержке, выделенной региону по нацпроекту «Жилье и городская среда». Это общественное пространство является одной из локаций маршрута «Рязань пешеходная» и частью культурного квартала центра города, объединяющего Художественный музей, областную филармонию и научно-методический Центр народного творчества.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила: «Рязанская область – это регион с уникальной историей, культурой и традициями. Здесь бережно сохраняют наследие, развивают творческие инициативы, поддерживают просвещение. Министерство культуры продолжит оказывать содействие региону в реализации значимых проектов, направленных на укрепление культурной среды и сохранение исторических ценностей. Крайне важно, что бесценные памятники культурного наследия сохраняются. Отрадно, что отреставрированный Богоявленский храм – уже действующий, сюда приходят жители и гости региона. Важное событие для Рязани – модернизация и скорое открытие Гимназии № 2 им. И.П. Павлова, с прекрасными современными аудиториями, спортивным и концертным залами. Конечно, археологический парк «Старая Рязань» на базе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, концепцию которого сегодня представили, привлечет посетителей самых разных возрастов и позитивно повлияет на культурный ландшафт региона».

Губернатор Павел Малков подчеркнул в комментарии журналистам: «Сфера культуры развивается, везде есть позитивные изменения. За последнее время привели в порядок много объектов. Работа продолжается. В том числе, реставрируются знаковые объекты культурного наследия, которые долгое время практически не использовались и были в плачевном состоянии. Сейчас эти объекты оживают буквально на глазах. Какие-то уже работают и наполняются жизнью, новыми направлениями. РИАМЗ будет развиваться, городище Старая Рязань. В марте откроется отремонтированный Дворец культуры и искусства. Огромная благодарность Министерству культуры России, которое нас поддерживает и во всем помогает. Регион активно участвует в национальных проектах, отдельных программах. Есть результат. Ситуация меняется, видим улучшения. Будем совместно двигаться дальше. Планы составлены на годы вперед. Рассчитываем на дополнительную федеральную поддержку. Конечно, будем и региональные средства выделять на развитие культуры, возможности такие появляются за счет роста экономики области».