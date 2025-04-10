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Общество

Михаил Ефремов планирует посетить могилу рязанца, который погиб по его вине

Анастасия Мериакри

Михаил Ефремов планирует посетить могилу рязанца, который погиб по вине актера. Об этом он рассказал изданию RT.

Ефремов признался, что ему «тяжеловато» адаптироваться к нормальной жизни после почти четырех с половиной лет тюрьмы. Сейчас он живет со своей семьёй. Актер поделился, что успел повидаться с детьми.

Кроме того, Михаил Ефремов опроверг информацию, что планирует сниматься в кино. Ранее об этом сообщил продюсер актера Евгений Морозов.

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Напомним, 9 апреля Ефремов покинул колонию по УДО. Он отбывал наказание после смертельного ДТП в центре Москвы. 8 июня 2020 года актер, находясь в сильном алкогольном опьянении, врезался на Jeep Grand Cherokee в фургон «Лада», погиб курьер интернет-магазина, рязанец Сергей Захаров.

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