Ефремов станет самым дорогим актером после выхода из колонии

Евгений Морозов, продюсер Михаила Ефремова, сообщил, после выхода из колонии по условно-досрочному освобождению актер вернется к съемкам и станет одним из самых высокооплачиваемых актеров России. Об этом Морозов сообщил в интервью KP.RU.

Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, устроенное в Москве. Сев за руль пьяным, артист врезался в автомобиль, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Через некоторое время пострадавший скончался в больнице.

Евгений Морозов отметил, что после возвращения на экраны Ефремов станет самым кассовым актером.

«Первый съемочный день будет в мае. Гонорар уже назначен: два с половиной миллиона рублей за день. Это в разы больше, чем у Нагиева и Бурунова. Но и Миша серьезный театральный актер», — сказал продюсер Ефремова. Реклама

Ранее стало известно, Алексеевский районный суд Белгородской области решил одобрить артисту УДО. Он выйдет из тюрьмы почти на 3 года раньше. Известно, что после освобождения Ефремов первым делом собирается собирается сходить в храм.