Ефремов станет самым дорогим актером после выхода из колонии

Евгений Морозов, продюсер Михаила Ефремова, сообщил, после выхода из колонии по условно-досрочному освобождению актер вернется к съемкам и станет одним из самых высокооплачиваемых актеров России. Об этом Морозов сообщил в интервью KP.RU.
Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, устроенное в Москве. Сев за руль пьяным, артист врезался в автомобиль, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Через некоторое время пострадавший скончался в больнице.
Евгений Морозов отметил, что после возвращения на экраны Ефремов станет самым кассовым актером.
Ранее стало известно, Алексеевский районный суд Белгородской области решил одобрить артисту УДО. Он выйдет из тюрьмы почти на 3 года раньше. Известно, что после освобождения Ефремов первым делом собирается собирается сходить в храм.