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Новости России

Михаил Ефремов вышел из колонии в Белгородской области: что известно

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Актера Михаила Ефремова освободили из ИК №4 в Белгородской области, он отбыл по месту регистрации, сообщил РИА Новости его адвокат Юрий Падалко.

Юрист отметил, что сначала артист будет лечиться, после чего вернется к своей карьере. Сейчас актер сейчас едет в Москву.

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО Ефремова 24 марта.

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Ефремов отбывал наказание после смертельного ДТП в центре Москвы. 8 июня 2020 года, актер, будучи сильно пьяным, врезался на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон «Лада», погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

Он пробыл в колонии почти четыре с половиной года из 7,5.

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