Мигранты порезали заступившегося за девушку парня в Москве — МК

Алексей Самохин
В Москве мигранты из Таджикистана напали на молодого мужчину, который заступился за девушку. На улице к ней подошли иностранцы и, угрожая ножом, начали предлагать интим. В сети появилось шокирующее видео, на котором пострадавший лежит в крови на асфальте, пишет «Московский комсомолец».

По данным СМИ, девушка отказалась терпеть домогательства и обратилась за помощью к прохожему. По другим данным, это был её молодой человек. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мигранты несколько раз ударили россиянина ножом.

После нападения злоумышленники скрылись, оставив мужчину истекать кровью на улице. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. 

Полиция разыскивает нападавших.

