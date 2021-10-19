Мэр Рязани передала служебный автомобиль в помощь медикам

Мэр Рязани Елена Сорокина приняла решение передать свой служебный автомобиль в помощь медикам. Об этом она сообщила 19 октября.
Сорокина отметила, что ситуация с распространением коронавируса в Рязанской области остаётся напряжённой. Она усугубляется наступлением сезона ОРВИ. Рязанские больницы переполнены, многие заболевшие остаются на лечении дома. Медперсоналу приходится очень тяжело. Транспорта для врачей, выезжающих к пациентам на дом, не хватает.
Она выразила надежду, что такая помощь облегчит работу врачам.
Напомним, ранее глава региона Николай Любимов поручил выделить автомобили из гаража правительства в помощь медикам, которые борются с пандемией коронавируса.