Мэр Рязани передала служебный автомобиль в помощь медикам

Мэр Рязани Елена Сорокина приняла решение передать свой служебный автомобиль в помощь медикам. Об этом она сообщила 19 октября.

Сорокина отметила, что ситуация с распространением коронавируса в Рязанской области остаётся напряжённой. Она усугубляется наступлением сезона ОРВИ. Рязанские больницы переполнены, многие заболевшие остаются на лечении дома. Медперсоналу приходится очень тяжело. Транспорта для врачей, выезжающих к пациентам на дом, не хватает.

Сегодня поручила направить в медучреждения часть автотранспорта из гаража администрации города, включая свой служебный автомобиль, а также машины подведомственных учреждений и организаций, — отметила глава администрации.

Она выразила надежду, что такая помощь облегчит работу врачам.

Напомним, ранее глава региона Николай Любимов поручил выделить автомобили из гаража правительства в помощь медикам, которые борются с пандемией коронавируса.