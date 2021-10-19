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Вторник, 19 октября, 2021
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Мэр Рязани передала служебный автомобиль в помощь медикам

7info7

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Мэр Рязани Елена Сорокина приняла решение передать свой служебный автомобиль в помощь медикам. Об этом она сообщила 19 октября.

Сорокина отметила, что ситуация с распространением коронавируса в Рязанской области остаётся напряжённой. Она усугубляется наступлением сезона ОРВИ. Рязанские больницы переполнены, многие заболевшие остаются на лечении дома. Медперсоналу приходится очень тяжело. Транспорта для врачей, выезжающих к пациентам на дом, не хватает.

Сегодня поручила направить в медучреждения часть автотранспорта из гаража администрации города, включая свой служебный автомобиль, а также машины подведомственных учреждений и организаций, — отметила глава администрации.

Она выразила надежду, что такая помощь облегчит работу врачам.

Напомним, ранее глава региона Николай Любимов поручил выделить автомобили из гаража правительства в помощь медикам, которые борются с пандемией коронавируса.

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