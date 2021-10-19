Правительство Рязанской области выделит медикам машины из своего гаража

Автомобили из гаража правительства Рязанской области выделят в помощь медикам, которые борются с пандемией коронавируса. Об этом во вторник, 19 октября, во время заседания регионального правительства сообщил губернатор Николай Любимов.

Глава региона рассказал, что нагрузка на врачей значительно выросла. Во время общения с персоналом больницы №11 был озвучен вопрос именно о нехватке машин для выезда врачей к пациентам.

По словам губернатора, медики получат в пользование и его служебный автомобиль.

Любимов призвал муниципальные власти, в том числе и мэрию Рязани, в случае необходимости выделить транспорт поликлиникам и больницам.