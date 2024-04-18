МегаФон улучшил параметры сети в Рязани

Инженеры оператора построили базовые станции в историческом районе Горроща и быстро развивающемся районе Дядьково. Новое оборудование позволило увеличить емкость сети и повысить скорость передачи данных в смартфонах рязанцев до 150 Мбит/с.

МегаФон модернизировал сеть в наиболее загруженных локациях областной столицы — в жилых кварталах Дашково-Песочня и Горроща, а также в районе Дядьково. Базовые станции работают в средне- и высокочастотном диапазонах. Благодаря такому объединению частот объекты связи гарантируют высокие скорости интернета и качество покрытия на всей территории районов. Также, новые базовые станции помогают снять часть нагрузки с уже работающего телеком-оборудования. Инженеры учли особенности планировки новых жилых комплексов и существующей застройки, и выверили параметры сигнала, чтобы он был стабильным на всех этажах высоких зданий и в частных домах.

Улучшения качества связи смогу оценить и рязанские водители, двигающиеся по выездным дорогам на Большой улице, Касимовском и Муромском шоссе. На данных участках в весенне-летний период нагрузка на сеть возрастает на 20-30 %. Связано это с сезонной миграцией местных жителей на дачи и отдых на берегу Оки. Для удовлетворения спроса на мобильные услуги МегаФон расширяет свою сеть, ориентируясь на прогноз потребления трафика в локации, рассчитанный при помощи инструментов big data.

«Столица нашего региона стабильно развивается. Естественно, нагрузка на базовые станции, особенно в популярных локациях, постоянно возрастает. Например, интернет-трафик в Рязани установил новый рекорд в 2024 году и превысил показатели 2023 года на 60%! Поэтому мы строим новые базовые станции в LTE-диапазоне, что позволяет повысить надежность мобильных услуг и ускорить передачу данных», — рассказала Ольга Лукина, директор МегаФона в Рязанской области.

Также улучшения качества связи прошли в областных поселках Каргашино, Кустаревка, Пичкиряево, Сотницыно, Салтыково, Рожково и Устье, и деревне Колдамышево Сасовского района, в городе Михайлов, поселках Голдино, Заря, Красное, рабочем поселке Октябрьский и деревне Иваньково Михайловского района, и в других населенных пунктах Рязанской области. Аналитики компании отмечают, что благодаря проведённым работам в этих локациях на 30% выросли скорости мобильного интернета.

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