Четверг, 6 июня, 2024

Медведев поддержал решение о поставках российского оружия врагам Запада

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/mod_russia

Дмитрий Медведев прокомментировал вчерашнее заявление Президента России Владимира Путина, который впервые допустил возможность отправки российского оружия в регионы, находящиеся в конфликте с государствами, поставляющими оружие Украине. Иными словами, Россия может начать поддерживать силы, противостоящие США и странам НАТО.

Медведев отметил, что это является значительным изменением во внешней политике России. По его словам, США и их европейские союзники считают себя вправе поставлять любое оружие Украине, которую Медведев называет врагом России, в то время как другим странам запрещают помогать России.

«Мы будем уничтожать вас всеми возможными способами, но никто не смеет поставлять русским оружие для защиты страны», — охарактеризовал Медведев позицию западных стран.

Теперь, по его мнению, США и их союзники почувствуют на себе последствия применения российских вооружений третьими сторонами. Медведев подчеркнул, что эти стороны намеренно не называются, но ими могут быть все, кто считает США и их союзников своими врагами, независимо от их политических убеждений и международного признания. «Их враг — США, значит, нам они — друзья», — заявил он.

Медведев также выразил надежду, что применение российских вооружений этими не названными пока «регионами» будет максимально разрушительным для врагов России. «Пусть горят в адском пламени чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву, вместе с теми, кто ими управляет. А мы будем радоваться их успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам!» — заключил он.

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