Медучреждения Рязани получат 500 единиц современного оборудования

В рязанские медучреждения в 2025 году приобрели более 500 единиц современного оборудования. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Пшенников на заседании правительства 1 апреля. В рязанские медучреждения в 2025 году приобрели более 500 единиц современного оборудования.

Уже со следующего месяца в кардиодиспансере заработает новый ангиограф, который в 4 раза улучшает качество визуализации питающих сердце сосудов. В больницу им. Семашко поступит рефракционный лазер, с помощью которого будут проводиться операции по восстановлению зрения. Их длительность составит несколько минут, а осложнения для пациентов будут минимизированы.

Также в медучреждениях появятся новые рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, стоматологические установки, оборудование для реабилитации и восстановления и другое.

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Вся диагностическая техника подключается к цифровому контуру. Для модернизации первичного звена предусмотрено 272 единицы оборудования, большая часть которого уже в учреждениях.