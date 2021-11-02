Мать выброшенных из окна детей в Туве была судима семь раз

Телеканал РЕН ТВ рассказал шокирующие детали гибели двоих детей в городе Кызыле, которых нашли под окнами их квартиры.

По предварительной версии, выбросил девочек 9 и 14 лет с восьмого этажа из 23-летний арендатор комнаты в их доме с судимостями, который числился в федеральном розыске. Он утверждает, что в ту ночь школьницы капризничали и хотели уйти из дома, в разгар конфликта мужчина вытолкнул их с высоты.

Выяснилось, что матери погибших семь раз выносили обвинительный приговор за грабежи, нанесение тяжких телесных повреждений и торговлю наркотиками.

Невзирая на приговоры, женщина одна продолжала воспитывать троих детей. Как рассказали соседи, иногда из квартиры многодетной семьи доносились крики.

«Я тебя не ожидала, незапланированная беременность», – приводит слова женщины соседка.

Прокуратура в ближайшее время устроит проверку в подразделении по делам несовершеннолетних.