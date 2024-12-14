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Массовое ДТП с пострадавшими в Пронском районе спровоцировал 18-летний рязанец

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Алексей Самохин

В Пронском районе произошло массовое ДТП с четырьмя пострадавшими. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

14 декабря около 11:40 на 50-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» в Пронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей.

По предварительной информации, 19-летний житель Рязани, находившийся за рулём автомобиля «Киа Спектра», не справился с управлением. В результате произошло столкновение с автомобилями «Лада Приора», которым управлял 64-летний житель поселка Пронск, «Лада Веста», за рулём которой находился 44-летний житель Скопина, и «Лифан», управляемым 65-летним жителем Скопина.

В результате аварии пострадали водитель автомобиля «Лада Приора», его 19-летняя пассажирка, а также водители автомобилей «Лада Веста» и «Лада Приора». Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь

Обстоятельства ДТП уточняются.

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