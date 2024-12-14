В результате массового ДТП на автодороге Рязань — Пронск — Скопин у села Красное пострадали четыре человека, сообщает ИД «Пресса».

Столкновение четырёх автомобилей KIA, Lada Vesta, Lada Priora и Lifan произошло днём 14 декабря на 4-м километре автодороги. Все четыре автомобиля получили серьёзные механические повреждения.

Четверых пострадавших в аварии доставили в Новомичуринскую межрайонную больницу. По словам главврача клиники Натальи Черницыной, трое от госпитализации отказались, один из водителей госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Официальная информация уточняется.