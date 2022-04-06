Машина провалилась под лед на Колыме, водитель не смог выбраться

Внедорожник Nissan Safari провалился под лед в районе дамбы села Балаганное в Магаданской области, водитель не смог выбраться и погиб, сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МЧС по региону.

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«В районе дамбы села Балаганное провалился под лёд автомобиль Nissan Safari с водителем внутри. К месту вызова незамедлительно убыли работники отдельного поста пожарной части № 10 и участковый ОМВД России по Ольскому району. По прибытии подразделений в район оперативного события уточнены обстоятельства происшествия и установлено ограждение места провала автомобиля», — информирует ведомство.

Дополняется, что на месте происшествия работает водолазная группа поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Магаданской области.