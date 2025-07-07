Mash: опознавшую Старовойта девушку называли первой леди Курской области

Жители Курской области называли девушку, опознавшую экс-министра транспорта Романа Старовойта, «первой леди», пишет Mash.
По данным телеграм-канала, она оказалась единственной из близких чиновника, кто смог оперативно приехать на место трагедии в Одинцово.
Как утверждает Mash, Старовойт уехал с ней в Москву после ухода с поста главы Курской области.
О смерти Старовойта стало известно днем. По предварительной версии, он покончил с собой в Одинцово. Незадолго до этого чиновника уволили с должности главы Минтранса.
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