Маргарита Симоньян рассказала, что вышла из наркоза после операции

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что перенесла операцию и уже вышла из наркоза. Об этом она написала в своём Telegram-канале «Маргарита Симоньян из дома».

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите», — отметила она.

Подробностей Симоньян не раскрыла, добавив, что в дальнейшем будет уповать на Господа.

Журналистка также поблагодарила всех, кто переживал и молился за неё: «Я вас тоже очень люблю и ценю».

Симоньян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», что у неё диагностировано серьёзное заболевание. Также она сообщила, что будет сделана операция.

Она призналась, что сомневалась, выходить ли в эфир, но в итоге решила лично сообщить о своём состоянии. Симоньян отметила, что предпочла сказать правду зрителям, чтобы избежать слухов и домыслов в СМИ и социальных сетях. Кроме того, своим поступком она хотела поддержать людей, которые проходят через схожие испытания.