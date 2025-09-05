Малков: Рязанская область прорабатывает решение об использовании БПЛА для доставки лекарств

Рязанская область прорабатывает решение об использовании БПЛА для доставки лекарств. Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме-2025, который проходит во Владивостоке.

В беседе с журналистом федерального СМИ Павел Малков отметил, что сейчас прорабатывается вопрос использования беспилотников в здравоохранении. Они будут применяться для доставки биоматериалов в лабораторию для проведения медицинских анализов, а также лекарств в отдаленные населенные пункты.

«Одна из задач, которую мы сейчас для себя решаем, в здравоохранении, – это доставка с помощью беспилотников биоматериалов в централизованную лабораторию и лекарств в отдаленные территории региона. Причем это может делать один и тот же беспилотник. В одну сторону он везет собранные биоматериалы для проведения анализов, а обратно везет необходимое лекарство», – сказал Павел Малков.

Губернатор добавил, что это решение позволит надежно доставлять все необходимое в разное время года и при любых погодных условиях. Идет активная работа над интеграцией беспилотных авиационных систем в логистические цепочки здравоохранения, созданием и отладкой интеллектуальной системы управления этими перевозками. Уже утверждены оптимальные для таких задач типы беспилотников, отработаны и согласованы с надзорными органами безопасные маршруты их полетов.

Кроме того, губернатор сообщил об успешной реализации за последние два года большого проекта централизованной лаборатории, которая предоставляет широкий и качественный спектр медицинских лабораторных анализов для всех жителей области.

«Мы создали единую лабораторию на весь регион с самым современным оборудованием, с самыми современными реагентами и реактивами и с полным спектром всех возможных анализов. А в районах теперь необходимо только забрать биоматериалы, которые тут же доставляются пока на автомобилях в центральную лабораторию, где проводится необходимое обследование. И через медицинскую информационную систему результаты попадают как в личный кабинет человека, так и в электронную медицинскую карту лечащему врачу. Это очень быстро и удобно», – пояснил Павел Малков.

Он отметил, что следующий шаг в этом проекте позволят сделать беспилотники. Отрабатываются также действия в экстренных ситуациях, безопасные воздушные коридоры для таких беспилотников.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».