Малков назвал территории, которые в следующем году благоустроят в Рязани

В Рязанской области определили победителей рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Глава региона Павел Малков 24 мая назвал территории, которые, согласно результатам голосования, благоустроят в Рязани в следующем году.

— В Рязани люди выбрали Площадь Победы, Парк Морской славы, Черезовские пруды и Лесопарк, — подвёл итоги Малков.

Он напомнил, что голосование проходило в Рязанской области весной. В 19 муниципалитетах на голосование были представлены 70 объектов. Более 130 тысяч человек сделали свой выбор.

Локации, которые благоустроят в других муниципалитетах региона в следующем году, можно найти по ссылке.