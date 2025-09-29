Мальчик, погибший при ударе БПЛА в Воскресенске, не дожил до дня рождения два дня

В Воскресенске Московской области в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погибли пятилетний мальчик и его 76-летняя прабабушка. Как рассказал RT родственник семьи, трагедия произошла всего за два дня до шестилетия ребёнка.

Родители оставили маленького Ваню погостить у пожилой прабабушки. Ночью, около 03:00, раздались взрывы, дом сгорел почти полностью.

«Мы не знаем, в какую именно его часть попал беспилотник. Предполагаем, прабабушка и Ваня потеряли сознание и не смогли выбраться. Иначе бы они выбежали из здания», — сообщил родственник погибших.

Собеседник RT рассказал, что мальчик «очень любил цирк» и мечтал заниматься цирковым искусством.

После трагедии мать Вани, работающая тренером по плаванию, находится в шоковом состоянии и «целиком ушла в себя». Отец ребёнка работает поваром в ресторане.