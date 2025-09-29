76-летняя женщина с 6-летним внуком погибли в Мособласти во время атаки ВСУ

В Воскресенске во время пожара в частном доме из-за атаки ВСУ погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По словам Воробьёва, в ночь на понедельник, 29 сентября, войска ПВО уничтожили 4 беспилотника на территории Воскресенска и Коломны.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать семье помощь.

В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. К счастью, больше пострадавших во время атаки беспилотников не было.

Воробьёв сообщил, что нуждающимся во временном размещении предоставят жильё и окажут помощь.

Угроза атаки БПЛА сегодня ночью объявлялась и в Рязани с Рязанской областью.