Любимый рязанский кефир Путина заметили на стене в центре Рязани

В центре Рязани появилось изображение бутылки кефира бренда «Эковакино», который пьёт президент России Владимир Путин. Этот кефир производят в Рыбновском районе.
Граффити подписчики канала «Нетипичная Рязань» заметили в одной из арок на улице Почтовой.
Напомним, кефир марки «Эковакино» прославился на всю Россию благодаря фильму «Москва. Кремль. Путин. 25 лет». В одном из фрагментов фильма глава государства наливает журналисту Павлу Зарубину кефир рязанского производства.
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