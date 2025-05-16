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Общество

Любимый рязанский кефир Путина заметили на стене в центре Рязани

Валерия Мединская

В центре Рязани появилось изображение бутылки кефира бренда «Эковакино», который пьёт президент России Владимир Путин. Этот кефир производят в Рыбновском районе.

Граффити подписчики канала «Нетипичная Рязань» заметили в одной из арок на улице Почтовой.

Любимый рязанский кефир Путина заметили на стене в центре Рязани Кто-то нарисовал тематическое граффити на улице Почтовой.
Любимый рязанский кефир Путина заметили на стене в центре Рязани Кто-то нарисовал тематическое граффити на улице Почтовой.

Напомним, кефир марки «Эковакино» прославился на всю Россию благодаря фильму «Москва. Кремль. Путин. 25 лет». В одном из фрагментов фильма глава государства наливает журналисту Павлу Зарубину кефир рязанского производства.

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