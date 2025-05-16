Любимый рязанский кефир Путина заметили на стене в центре Рязани

В центре Рязани появилось изображение бутылки кефира бренда «Эковакино», который пьёт президент России Владимир Путин. Этот кефир производят в Рыбновском районе.

Граффити подписчики канала «Нетипичная Рязань» заметили в одной из арок на улице Почтовой.

Напомним, кефир марки «Эковакино» прославился на всю Россию благодаря фильму «Москва. Кремль. Путин. 25 лет». В одном из фрагментов фильма глава государства наливает журналисту Павлу Зарубину кефир рязанского производства.