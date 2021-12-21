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Вторник, 21 декабря, 2021
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Любимов напомнил рязанцам о презентации стратегии развития региона до 2030 года

7info7

Каждый тезис, каждое обещание Стратегии придется выполнить. Время и люди нас проверят. Об этом сказал губернатор Николай Любимов на заседании Правительства Рязанской области, которое он провел 21 декабря.

Николай Любимов напомнил, что жителям региона сегодня будет представлен проект актуальной Стратегии развития Рязанской области.

– Заместители председателя правительства соберут воедино все, что презентовали наши министерства за последние полгода на защите своих отраслевых стратегий, – сказал губернатор. – То, что мы сегодня расскажем, каждый тезис, каждое обещание стратегии придется выполнить. Время и люди нас проверят.

Глава региона подчеркнул, что подготовка стратегии практически завершена, но сама работа продолжится ещё интенсивней.

– Расслабиться не получится. Я надеюсь, что все это понимают, – отметил Николай Любимов.

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По словам губернатора, в ближайшее время необходимо подготовить дорожные карты по исполнению каждой задачи, поставленной в этом стратегически значимом документе.

Публичная презентация стратегии развития региона состоится 21 декабря в онлайн и офлайн форматах на 55 площадках всех муниципальных образований Рязанской области. Видеоверсия мероприятия будет размещена на телеканале ТКР, а также в официальных группах Рязанской области в социальных сетях в тот же день в 21.00.

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