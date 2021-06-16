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Среда, 16 июня, 2021
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Липецкие разбойники связали пенсионерку и похитили ее ценности

Никита Брыкин
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Возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Липецка, которые подозреваются в разбойном нападении на 67-летнюю женщину, пишет ГТРК Липецк.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили, что вооруженные ножом злоумышленники в масках ворвались в частный дом к пенсионерке. Мужчины связали несчастную и похитили у нее золотые украшения, часы и деньги.

Сумма ущерба составила сорок тысяч рублей. Вскоре грабителей задержали – ранее судимых липчан в возрасте от 34 до 36 лет.

Мужчина заключили под стражу. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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