Липчанка обнаружила, что стала проституткой в «Одноклассниках»

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Возбуждено уголовное дело о клевете после обращения жительницы Чаплыгинского района, пишет портал «Город 48».

В пресс-службе прокуратуры Липецкой области уточнили, что в середине марта страницу женщины в «Одноклассниках» взломали и разместили от ее имени объявление об оказании интимных услуг.

Потерпевшей рассказала об этом подруга, которая решила уточнить, действительно та начала заниматься проституцией.

Сейчас правоохранительные органы ищут злоумышленника, который разметил в Сети ложные сведения, порочащие честь и достоинство. Ему грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы.