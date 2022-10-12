Липчанка ищет видеозапись своего избиения бывшим зятем

Жительница Липецка по имени Галина ищет очевидцев и видеозапись своего избиения бывшим зятем, пишет Город 48.

По словам 43-летней женщины, на нее напали вечером 7 октября возле школы №60 в микрорайоне «Елецкий». Злоумышленников оказался 37-летний бывший сожитель ее дочери и отец ее внука. В этот день бабушка пришла забирать 8-летнего мальчика после уроков и нарвалась на разгневанного мужчину.

«Вот уже несколько дней меня рвет, я сижу на обезболивающих, предполагаю, что речь может идти о сотрясении головного мозга», – отметила липчанка.

Собеседница пояснила, что ранее она инициировала дело о лишении мужчины родительских прав и пожаловалась на него в СК после того, как он доверил ребенку скутер, и тот сломал ногу.

Точный диагноз пострадавшей определит судебно-медицинская экспертиза. Дочь женщины не вмешивается в конфликт, поскольку боится бывшего сожителя.

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