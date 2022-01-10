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Понедельник, 10 января, 2022
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Липчанам рассказали, придут ли в регион аномальные московские снегопады

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Дежурный синоптик Ольга Таболина рассказала, что Липецкая область окажется в тылу московского циклона, пишет LipetskMedia.

Ранее жителей столицы напугали почти аномальными снегопадами, которые не было со времен Великой Отечественной войны.

Метеоролог уточнила, что самые обильные в регионе ожидаются в понедельник, особенно вечером.

«В ближайшие трое суток снега будет не так много. Осадки в эти дни можно назвать небольшими, даже не умеренными», – подчеркнула Таболина.

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Ухудшение погоды не исключают к субботе.

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