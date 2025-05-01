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Изображение от freepik
Погода

Летние ураганы и грозы пообещал Москве метеоролог

Алексей Самохин

Этим летом в Москву снова вернутся ураганы и грозы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.

«Из-за изменения климата количество опасных погодных явлений увеличивается. Особенно часто они происходят в июле. В этом месяце в Москве обычно бывают ураганы, грозы и ливни, и этот год не станет исключением», — отметил специалист.

Ранее Терешонок также предупреждал, что в ближайшие 10 лет, в результате глобального потепления, Москву летом могут накрывать волны жары с температурами до 40 градусов.

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Отметим, что Рязань находится близко к Москве. Похожие погодные явления с большой долей вероятности можно ожидать и в Рязанской области.

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