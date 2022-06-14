Летние спортивные игры «Роснефти» проходят в Рязани

Рязанская НПК (входит в нефтегазовый комплекс «Роснефть») принимает ХVII Летние спортивные игры НК «Роснефть». Для участия в них в Рязань прибыли 8 команд. Это более 300 нефтяников из разных уголков России – Удмуртии, Саратова, Оренбурга, Сызрани, Москвы.

Соревнования продлятся до 17 июня, они проводятся по десяти дисциплинам. На торжественном открытии большого спортивного праздника участников поприветствовал генеральный директор Рязанской НПК Сергей Михайлов. Он отметил, что Рязанская НПК уже в восьмой раз принимает Летние спортивные игры «Роснефти» и пожелал спортсменам честной борьбы и ярких побед, организаторам – плодотворной работы, а болельщикам – незабываемых впечатлений.

– Добро пожаловать в Мещёрский край – в одно из красивейших мест на карте России! Надеюсь, что всем вам здесь будет комфортно соревноваться и побеждать, – сказал он, обращаясь к гостям.

Одними из первых участие в соревнованиях приняли легкоатлеты. Им предстояло состязаться в беге на короткие и длинные дистанции. Для женщин это 100 и 500 метров, для мужчин – 400 и 1000 метров. Впечатлениями забегов поделился оператор технологических установок рязанского нефтезавода Станислав Фролченко:

– Рад, что приехали сильные соперники. Сегодня на дистанции была жёсткая конкуренция. За нас болели коллеги, семья приходит болеть – это наши помощники, помогают преодолевать все трудности рабочие и будничные, – сказал он.

По словам оператора добычи нефти и газа «Удмуртнефти» Юрия Кодесникова, после пандемии было тяжело втягиваться в соревновательный процесс, однако его команда проделала много работы, чтобы прибыть на игры в Рязань в форме.

– Мы очень надеемся на победу в общем зачете, – заявил спортсмен

По словам председателя первичной профсоюзной организации Рязанской НПК Александра Макарова, сотрудники предприятия очень любят спорт. Им компенсируют занятия в фитнес-центрах, тренажёрных залах и бассейнах.

– По всем массовым видам спорта у нас работают секции, работают тренеры. В 2021 году появилась хоккейная команда, которая участвовала в чемпионате Ночной хоккейной лиги. На месте не стоим, – рассказывает он.

Отметим, что «Роснефть» проводит масштабную работу по развития спорта и пропаганде здорового образа жизни. Речь идёт не только о сотрудниках компании, но и о населении регионов, в которых работают предприятия «Роснефти». Проведение Зимних и Летних игр для сотрудников – добрая традиция компании. Для участие в них нефтяники проходят отбор на внутренних соревнованиях. Лучшие спортсмены становятся участниками сборной команды предприятия.